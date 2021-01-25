Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний выросла в Татарстане

В Татарстане выросла смертность от заболеваний сердечно-сосудистой системы. В 2020 году в республике действовала программа по лекарственному обеспечению людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, перенесших операции. Льготные препараты получили только 89% таких пациентов.

В докладе министра здравоохранения Татарстана Марата Садыкова указано, что это программу необходимо продлить на три года. Соответствующее предложение направили в федеральное министерство, передает Inkazan.ru.

В прошлом году число умерших от болезней системы кровообращения выросло на 3 тыс. человек, составив более 3,7 тыс. «Решение вопроса — в развитии сети сосудистых центров, открытии дополнительных центров на территории республики», — сообщается в докладе Садыкова.

Простые привычки позволят снизить риск смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом 19 января рассказал генетик, геронтолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораториями Института биологии Коми и Московского физтеха, доктор биологических наук Алексей Москалев. Он пояснил, что для укрепления здоровья в рацион следует включить как минимум три порции овощей и две порций фруктов. Как подчеркнул Москалев, зелень лучше употреблять во время каждого приема пищи. Кроме того, ученый посоветовал заниматься спортом на протяжении хотя бы 75 минут внеделю.