Twitter начал тестировать программу по сбору жалоб о дезинформации

Социальная сеть Twitter заявила о начале тестирования в США новой программы Birdwatch, которая будет помогать выявлять дезинформацию, содержащуюся в посте. Об этом в понедельник, 25 января, сообщается в аккаунте службы поддержки компании.

«Сегодня мы представляем Birdwatch — ориентированный на общественность подход по работе с недостоверной информацией. Нам нужна ваша помощь. Мы ищем тех, кто может протестировать это в США. Вы можете добавлять пометки с полезными указаниями к твитам, которые, по вашему мнению, содержат недостоверную информацию», — говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что пока программа доступна только для американских пользователей. Пока сообщения можно будет просматривать только на странице Birdwatch. Исходя из результатов тестирования, Twitter планирует сформировать детали работы программы в будущем, в том числе установить, какие именно пометки будут добавляться к публикациям.

Социальная сеть разместила видео с инструкцией для пользователей, как оставить жалобу. Так в разделе «внести вклад в Birdwatch» можно выбрать из ряда вариантов или указать свою причину несогласия с публикацией, а также добавить комментарий с описанием жалобы.

16 декабря соцсеть Twitter заявила, что будет удалять посты, содержащие ложную информацию о вакцинах от COVID-19. Кроме того, в начале 2021 года планируется отмечать сообщения, которые «продвигают необоснованные слухи, спорные заявления или неполную и вырванную из контекста информацию о вакцинах».

6 августа в Twitter заявили о начале маркировки страниц правительственных чиновников, а также СМИ, подконтрольных государству.