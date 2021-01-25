Магомеда Исмаилова номинировали на звание лучшего бойца 2020 года

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов вошел в число 16 номинантов на звание «Боец 2020 года» ежегодной ММА-премии «ACA Awards». Победитель будет выбран по результатам онлайн-голосования болельщиков, а также с учетом мнений экспертов и руководства организации.

По словам президента ACA Алексея Яценко, при отборе кандидатов учитывались следующие критерии: боец должен провести в 2020 году не меньше двух поединков, не потерпеть ни одного поражения, сообщает «Спорт-Экспресс».

«Победы должны быть одержаны ярко, фамилия или бой с его участием должны были хотя бы раз рассмотрены к номинации на бонус или номинированы бонусом на одном из номерных турниров АСА в 2020 году, а также в число номинантов вошли действующие чемпионы АСА, завоевавшие или отстоявшие титул в 2020», — добавил Яценко.

Помимо Исмаилова, на звание лучшего бойца года претендуют Фелипе Фроес, Тони Джонсон, Абдул-Азиз Абдулвахабов, Мурад Абдулаев, Азамат Керефов, Дэниель Де Альмейда, Муслим Магомедов, Абубакар Вагаев, Магомед Бибулатов, Биберт Туменов, Артем Резников, Андрей Гончаров, Никола Дипчиков, Дмитрий Побережец, Байзет Хатхоху.

Голосование продлится до 25 января в соцсетях ACA. Также премия «ACA Awards» определит победителей в номинациях: «Лучший нокаут 2020», «Лучший бой 2020», «Лучший самбмишен». Победитель в каждой номинации получит приз в размере $10 тыс.

13 декабря Исмаилов победил Ивана Штыркова в главном поединке на турнире АСА 115. Бой прошел на «ВТБ Арене» в Москве и продлился три раунда. 34-летний Исмаилов победил единогласным решением судий.

24 июля в рамках турнира Absolute Championship Akhmat (ACA) 107 Исмаилов победил техническим нокаутом Александра Емельяненко в третьем раунде. После поединка у Емельяненко был диагностирован перелом носа, ему понадобилась госпитализация.