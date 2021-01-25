Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Путин рекомендовал изменить правила возрастной маркировки литературы
Мир
Верховный суд США отклонил иски в отношении Трампа по делу о коррупции
Мир
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте решил уйти в отставку
Политика
Пушков оценил заявление Белого дома о возможном разговоре Путина и Байдена
Мир
HBO Max планирует снять сериал по вселенной «Гарри Поттера»
Мир
В ООН предупредили о риске мирового раскола
Туризм
Россия сняла ограничения на въезд для граждан четырех стран
Общество
Онлайн-продажи страховых полисов в России резко выросли
Мир
В Госдуме заявили о готовности РФ работать с участниками ПАСЕ лишь на равных

Зеленский предложил депутату рады покинуть свою фракцию из-за санкций США

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Владимир Зеленский предложил депутату Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Александру Дубинскому покинуть фракцию из-за введенных против него санкций США. Об этом со ссылкой на источники во фракции, заседание которой состоялось в понедельник, 25 января, сообщило издание «Страна.ua».

Убыльное дело: почему Украина продолжает вымирать
Страна оказалась в зоне демографического торнадо

По предварительным данным, Зеленский публично предложил Дубинскому покинуть фракцию. При этом сам депутат, а также его коллега Максим Бужанский выступили против предложения украинского президента и привели в свою пользу аргументы, которые не переубедили Зеленского.

Минфин США 11 января текущего года по причине вмешательства в выборы в США объявил о санкциях против граждан и организаций Украины.

В санкционный список попали семеро граждан — Александр Дубинский, Дмитрий Ковальчук, Константин Кулик, Александр Онищенко, Антон Симоненко, Андрей Телиженко и Петр Журавель, а также четыре информационных ресурса Украины, среди которых ТОВ «Ера-Медиа», информагентство Only News, Nabu Leaks и ТОВ «Скептик» («Бегемот Медиа»).

Сам Дубинский 18 января заявил, что минфин США ввел против него санкции за вмешательство в выборы президента 2020 года ошибочно, в результате доноса финансируемой из-за границы общественной организации «Центр противодействия коррупции» (ЦПК). Кроме того, он выразил намерение отстаивать свою репутацию, в том числе подать в отношении сотрудников ЦПК заявления о совершении ими уголовных преступлений.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021