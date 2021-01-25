Зеленский предложил депутату рады покинуть свою фракцию из-за санкций США

Президент Украины Владимир Зеленский предложил депутату Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Александру Дубинскому покинуть фракцию из-за введенных против него санкций США. Об этом со ссылкой на источники во фракции, заседание которой состоялось в понедельник, 25 января, сообщило издание «Страна.ua».

По предварительным данным, Зеленский публично предложил Дубинскому покинуть фракцию. При этом сам депутат, а также его коллега Максим Бужанский выступили против предложения украинского президента и привели в свою пользу аргументы, которые не переубедили Зеленского.

Минфин США 11 января текущего года по причине вмешательства в выборы в США объявил о санкциях против граждан и организаций Украины.

В санкционный список попали семеро граждан — Александр Дубинский, Дмитрий Ковальчук, Константин Кулик, Александр Онищенко, Антон Симоненко, Андрей Телиженко и Петр Журавель, а также четыре информационных ресурса Украины, среди которых ТОВ «Ера-Медиа», информагентство Only News, Nabu Leaks и ТОВ «Скептик» («Бегемот Медиа»).

Сам Дубинский 18 января заявил, что минфин США ввел против него санкции за вмешательство в выборы президента 2020 года ошибочно, в результате доноса финансируемой из-за границы общественной организации «Центр противодействия коррупции» (ЦПК). Кроме того, он выразил намерение отстаивать свою репутацию, в том числе подать в отношении сотрудников ЦПК заявления о совершении ими уголовных преступлений.