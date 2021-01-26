Аналитики заявили об увеличении «серого» рынка MacBook вдвое

На фоне дефицита новых MacBook на чипе M1 «серый» рынок этих устройств вырос за последние два месяца в два раза — до 14–16% от официальных поставок всех ноутбуков в Россию, оценил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Объем «серых» устройств на рынке сейчас составляет не более 1 тыс. штук, уточнил он. Однако это в два раза больше, чем обычные объемы поставок «серых» ноутбуков Apple, отметил аналитик.

Это отгрузки нелегального товара из других стран, где локальная цена ниже (в России устройства официально стоят от 99 990 рублей). Такие ноутбуки не облагаются НДС, так как ввозятся в страну частными лицами, пояснил независимый эксперт в сфере электроники Аркадий Маркарьян. По его словам, чаще всего устройства завозят из США (цена от $999, или около 75 тыс. рублей) через Белоруссию или страны Европы.

В России со старта продаж 19 ноября было реализовано 11,4 тыс. MacBook на чипе M1, сообщил «Известиям» источник в одном из дистрибьюторов.

Спрос на новые MacBook втрое превышает имеющееся сейчас предложение, отметил еще один собеседник, близкий к другому ритейлеру. Дефицит на MacBook связан как с превышающим спросом, так и с недостаточными поставками со стороны Apple, пояснили в «Связном».

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Не в первую очередь: «серый» рынок MacBook вырос вдвое