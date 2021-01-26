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Аналитики заявили об увеличении «серого» рынка MacBook вдвое

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На фоне дефицита новых MacBook на чипе M1 «серый» рынок этих устройств вырос за последние два месяца в два раза — до 14–16% от официальных поставок всех ноутбуков в Россию, оценил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Объем «серых» устройств на рынке сейчас составляет не более 1 тыс. штук, уточнил он. Однако это в два раза больше, чем обычные объемы поставок «серых» ноутбуков Apple, отметил аналитик.

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Это отгрузки нелегального товара из других стран, где локальная цена ниже (в России устройства официально стоят от 99 990 рублей). Такие ноутбуки не облагаются НДС, так как ввозятся в страну частными лицами, пояснил независимый эксперт в сфере электроники Аркадий Маркарьян. По его словам, чаще всего устройства завозят из США (цена от $999, или около 75 тыс. рублей) через Белоруссию или страны Европы.

В России со старта продаж 19 ноября было реализовано 11,4 тыс. MacBook на чипе M1, сообщил «Известиям» источник в одном из дистрибьюторов.

Спрос на новые MacBook втрое превышает имеющееся сейчас предложение, отметил еще один собеседник, близкий к другому ритейлеру. Дефицит на MacBook связан как с превышающим спросом, так и с недостаточными поставками со стороны Apple, пояснили в «Связном».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Не в первую очередь: «серый» рынок MacBook вырос вдвое

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