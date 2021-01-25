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Назван председатель процесса в рамках импичмента Трампа

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Председателем процесса в рамках импичмента бывшего президента США Дональда Трампа, который будет проходить в Сенате Конгресса США, станет сенатор-демократ от штата Вермонт Патрик Лихи. Об этом в понедельник, 25 января, сообщает CNN со ссылкой на источники в верхней палате американского законодательного органа.

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Таким образом, впервые в истории США роль председателя на процессе импичмента будет отведена сенатору. Дело в том, что если бы Трамп все еще был действующим американским президентом, то этот бы процесс, согласно законодательству, возглавил глава Верховного суда США Джон Робертс. Именно он председательствовал на первом процесс об импичменте республиканцу, в ходе которого тот был оправдан. Однако президентские полномочия Трампа истекли 20 января.

На данный момент Лихи занимает должность временного председателя Сената, то есть второй по значимости пост в верхней палате Конгресса после вице-президента.

Отмечается, что резолюция об импичменте Трампа будет передана в Сенат в понедельник, а сам судебный процесс начнется после 8 февраля. О его длительности ничего неизвестно, однако источники телекомпании сообщают, что он займет большую часть февраля и завершится к концу месяца.

13 января палата представителей конгресса США проголосовала за принятие резолюции по импичменту Трампа за «подстрекательство к мятежу» на фоне беспорядков в Вашингтоне 6 января. Спикер нижней палаты законодательного органа Нэнси Пелоси подписала статью об импичменте. В случае утверждения сенатом решения об импичменте на голосование вынесут запрет Трампу баллотироваться впредь.

Некоторые сенаторы-республиканцы выступили против импичмента. Так, сенатор Марко Рубио назвал процесс «глупостью», которая нанесет вред стране, а сенатор-республиканец Том Коттон заявил о сомнениях в том, что сенат США имеет конституционные полномочия судить Трампа после срока окончания его президентских полномочий.

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