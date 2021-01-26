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Жилищным инспекциям упростят доступ в квартиры

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Жилищным инспекторам облегчат доступ в квартиры россиян для проверок на предмет незаконной перепланировки. Минстрой подготовил соответствующий законопроект (есть в распоряжении «Известий»).

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Доступ в квартиры, как и сейчас, будет возможен по решению суда. Но процедуру проверки хотят ускорить, поскольку незаконные перепланировки могут угрожать жизни и здоровью жильцов, сообщил «Известиям» представитель в аппарате вице-премьера Марата Хуснуллина Шамиль Галимуллин.

Документ предлагает ввести в Кодекс административного судопроизводства новый вид производства — по делам о предоставлении доступа в квартиры. Такие дела суды должны рассматривать в течение пяти дней, а решения по ним необходимо исполнять немедленно, следует из проекта.

Действующее законодательство не предусматривает отдельных условий для жилинспекторов. «В связи с этим такие дела рассматриваются в рамках искового производства, минимальный срок рассмотрения которых в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом РФ составляет два месяца», — указано в пояснительной записке к законопроекту Минстроя.

Документ находится на рассмотрении правительства для последующего внесения в Госдуму, сообщил «Известиям» представитель вице-премьера Марата Хуснуллина. На рассмотрение нижней палаты его планируют предоставить в марте, следует из плана законопроектной деятельности на 2021 год.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Не частный случай: жилищным инспекторам упростят доступ в квартиры

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