Продажи табачных изделий в России выросли на треть

В IV квартале прошлого года объем продаж традиционных сигарет, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в денежном выражении вырос на 6%, стиков для электронных сигарет — на 34%. Об этом «Известиям» рассказали в службе аналитики «Платформы ОФД».

Вместе с тем, за тот же период, по данным DSM Group, продажи таблеток и БАДов от курения упали в среднем на 17%, а никотиновых пластырей — на 19%.

«В период пандемии люди реже пытались бросить курить из-за стрессов. Также на снижении продаж сказался тот факт, что препараты этой группы недешевые», — прокомментировал гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк.

В свою очередь, в Минздраве напомнили, что с 28 января 2021 года вступают в силу положения федерального закона (№ 303-ФЗ от 31.07.2020), предполагающие запрет рекламы никотинсодержащей продукции и устройств для ее потребления. Помимо этого, запрещается розничная торговля никотином или его производными, включая соли и растворы никотина (в том числе жидкости для электронных сигарет), если концентрация никотина в них превышает 20 мг/мл.

По словам директора Института наркологического здоровья нации Олега Зыкова, если человек решил бросить курить, заменив сигареты на стики, он напрасно потратил время.

«Сохраняется оральный рефлекс, что не способствует избавлению от вредной привычки», — пояснил он.

Кроме того, любая попытка заменить обычные сигареты на суррогаты опасна, добавил эксперт. Куда надежнее для избавления от вредной привычки обратиться в специализированные учреждения, уверен ученый. По его словам, в столице, например, желающим бросить курить бесплатно помогают в Центре профилактики и лечения табакокурения и нехимических зависимостей «Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения города Москвы».

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Стикийное бедствие: продажи табачных изделий выросли на 34%