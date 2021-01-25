Алена Апина прокомментировала попадание в «четный список» Украины

Российская певица Алена Апина заявила об абсолютном безразличии к действиям властей Украины, запретившим ей въезд в страну. Об этом она 25 января рассказала телеканалу РЕН ТВ.

По ее словам, она знает о запрете на въезд, но ехать на Украину и не собиралась. Причина внесения в черный список артистке не известна.

«Мне это абсолютно безразлично», — подчеркнула она.

О запрете Апиной на въезд на Украину стало известно ранее в понедельник. Минкультуры внесло артистку в черный список на основании запроса Службы безопасности страны. По данным «Газеты.ру», письма поступили 14 января.

Помимо Апиной, в черный список попала певица Юлия Глебова. 22 декабря 2020 года ведомство включило в этот список российского актера Алексея Гуськова.

В 2015 году украинский Минкульт создал черный список артистов, в том числе из России, которые якобы создают угрозу нацбезопасности страны. Перечень постоянно пополняется.