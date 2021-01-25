Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Путин рекомендовал изменить правила возрастной маркировки литературы
Новости компаний
Лучший шахматист России сыграл на «Дне студента» в СберУниверситете
Мир
Байден отменил ограничения на службу трансгендеров в ВС США
Мир
Ученые спрогнозировали губительные последствия ядерной войны
Наука
Генетики создали метод определения смертельного заболевания сердца
Мир
В ООН предупредили о риске мирового раскола
Туризм
Россия сняла ограничения на въезд для граждан четырех стран
Общество
Онлайн-продажи страховых полисов в России резко выросли
Мир
В Госдуме заявили о готовности РФ работать с участниками ПАСЕ лишь на равных

Верховный суд США отклонил иски в отношении Трампа по делу о коррупции

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Верховный суд США отклонил иски о незаконном получении прибыли в отношении экс-президента США Дональда Трампа. Об этом в понедельник, 25 января, сообщает агентство Reuters.

Как в той песне Пелоси: почему импичмент Трампу не вдохновляет Байдена
Палата представителей второй раз за полтора года проголосовала за отставку президента-республиканца

В нижестоящие инстанции направили требования о прекращении рассмотрения исков. Члены Верховного суда пояснили, что дела потеряли актуальность, так как Трамп покинул пост главы государства.

В обвинениях указано, что в нарушение конституции экс-президент мог получать выгоду от зарубежных делегаций, которые пользовались принадлежащими ему объектами для проживания. Согласно закону, главам США запрещено принимать подарки и вознаграждения представителей других стран без одобрения Конгресса.

Один иск гласит, что представители гостиничного и ресторанного бизнеса в Вашингтоне заявляли о потере прибыли, поскольку делегаты выбирали объекты Трампа для проведения своих мероприятий и проживания.

13 января палата представителей конгресса США проголосовала за принятие резолюции по импичменту Трампа за «подстрекательство к мятежу». Пелоси подписала статью об импичменте. В случае утверждения сенатом решения об импичменте на голосование вынесут запрет Трампу баллотироваться впредь.

Процесс по импичменту Трампа начнется в сенате 8 февраля.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021