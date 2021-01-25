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Путин предложил запретить отождествление роли СССР и Германии во Второй мировой

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Президент России Владимир Путин рекомендовал Госдуме подготовить законопроект о запрете публичного отождествления роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

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«При участии российского организационного комитета «Победа» подготовить… проект федерального закона о внесении в федеральный закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» изменений, направленных на установление запрета публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне», ― говорится в сообщении.

Сам документ должен быть подготовлен к весенней сессии 2021 года, пишет «Газета.ру».

Ранее, 16 декабря 2020 года, Генеральная ассамблея ООН приняла российский проект резолюции о борьбе с героизацией нацизма. Поддержали документ 130 государств, Украина и США высказались против. Воздержалась от голосования 51 страна, среди них были Австрия, Франция, Бельгия, Турция и другие.

Отмечалось, что в резолюции содержится призыв к государствам о ликвидации форм расовой дискриминации «всеми соответствующими средствами, в том числе, если этого требуют обстоятельства, законодательно». Авторы также выразили обеспокоенность относительно любых форм героизации нацистского движения и неонацизма.

В июне в американском журнале The National Interest вышла статья Путина под названием «Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны». В ней российский лидер предлагает «всестороннюю оценку наследия Второй мировой войны».

В частности, Путин высказался о роли СССР в разгроме гитлеровской Германии и подчеркнул, что Советский Союз внес наибольший вклад в победу над нацизмом. Также в материале президент отметил, что необходимо продолжать изучать причины начала Второй мировой войны. Однако делать это надо только на основании документов, а не на основе спекуляций — как идеологических, так и политических.

19 сентября 2019 года Европейский парламент 535 голосами за при всего 66 против принял резолюцию «О важности европейской памяти для будущего Европы», где содержится резкая критика политики руководства СССР.

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