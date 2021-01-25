Очевидец рассказал о нападении на россиян в Стамбуле

Продавец ларька на улице в Стамбуле рассказал о деталях нападения мужчины с ножом на россиян. Об этом 25 января пишет «Вечерняя Москва».

По его словам, он находился внутри торговой точки, но выбежал из ларька, когда услышал крики. На земле лежали трое пострадавших.

«Одна из девушек получила семь ножевых ранений, остальные ребята — три или четыре. Мы позвонили в полицию и скорую помощь», — рассказал очевидец.

В руках у нападавшего был большой нож, напоминающий кухонный для нарезки хлеба, отметил он.

Как добавил свидетель, люди из соседних домов выбежали к раненым, крови было очень много, пострадавшим начали перевязывать раны.

Нападавший задержан, его личность установлена. В результате атаки пострадали мужчина и две женщины, они госпитализированы.

По данным портала EN Son Haber, перед отделением одного из банков незнакомец подошел к россиянам и попросил у них деньги. Туристы испугались и спрятались на стоянке такси, а через некоторое время пошли к месту своего проживания.

На кадрах видеозаписи видно, как туристы идут по улице, а мужчина нападает на них со спины. С места преступления он скрылся с сумкой одной из пострадавших. В российском Генконсульстве сообщили, что все россияне госпитализированы, двое остаются под присмотром врачей, еще один пострадал не сильно, его планируют выписать.