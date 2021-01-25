Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Путин рекомендовал изменить правила возрастной маркировки литературы
Новости компаний
Лучший шахматист России сыграл на «Дне студента» в СберУниверситете
Мир
Байден отменил ограничения на службу трансгендеров в ВС США
Мир
Ученые спрогнозировали губительные последствия ядерной войны
Наука
Генетики создали метод определения смертельного заболевания сердца
Мир
В ООН предупредили о риске мирового раскола
Туризм
Россия сняла ограничения на въезд для граждан четырех стран
Общество
Онлайн-продажи страховых полисов в России резко выросли
Мир
В Госдуме заявили о готовности РФ работать с участниками ПАСЕ лишь на равных

Очевидец рассказал о нападении на россиян в Стамбуле

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Продавец ларька на улице в Стамбуле рассказал о деталях нападения мужчины с ножом на россиян. Об этом 25 января пишет «Вечерняя Москва».

Человек в кризисе: психологи нашли общие черты уличных стрелков
Всё чаще мотивом становится религиозная, расовая ненависть, мизогиния и желание прославиться

По его словам, он находился внутри торговой точки, но выбежал из ларька, когда услышал крики. На земле лежали трое пострадавших.

«Одна из девушек получила семь ножевых ранений, остальные ребята — три или четыре. Мы позвонили в полицию и скорую помощь», — рассказал очевидец.

В руках у нападавшего был большой нож, напоминающий кухонный для нарезки хлеба, отметил он.

Как добавил свидетель, люди из соседних домов выбежали к раненым, крови было очень много, пострадавшим начали перевязывать раны.

Нападавший задержан, его личность установлена. В результате атаки пострадали мужчина и две женщины, они госпитализированы.

По данным портала EN Son Haber, перед отделением одного из банков незнакомец подошел к россиянам и попросил у них деньги. Туристы испугались и спрятались на стоянке такси, а через некоторое время пошли к месту своего проживания.

На кадрах видеозаписи видно, как туристы идут по улице, а мужчина нападает на них со спины. С места преступления он скрылся с сумкой одной из пострадавших. В российском Генконсульстве сообщили, что все россияне госпитализированы, двое остаются под присмотром врачей, еще один пострадал не сильно, его планируют выписать.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021