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В Госдуме заявили о готовности РФ работать с участниками ПАСЕ лишь на равных

В Госдуме заявили о готовности РФ работать с участниками ПАСЕ лишь на равных

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Россия готова работать с другими участниками Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) лишь на равных и не приемлет затрагивание полномочий своей делегации. Об этом в понедельник, 25 января, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

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«Конечно, если в какой-то мере полномочия российской делегации будут затронуты, то российская сторона так работать не будет. Мы можем здесь работать только на равных», ― сказал он в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Толстой отметил, что попытки продвижения инициативы, заключающейся в пересмотре полномочий российской делегации, которые предпринимают зарубежные коллеги, ― не редкость, и стали уже рутиной.

Также вице-спикер Госдумы понадеялся, что «здравомыслящее большинство» в ПАСЕ не пойдет на очередные кризисы в Совете Европы. Кроме того, Толстой подчеркнул, что в настоящее время ассамблея ― единственная площадка для диалога России и Европы.

«На этой площадке мы обязаны, мы должны представлять волю наших граждан, наших избирателей, волю и факты, и информацию, которая идет из России. На нашей стороне правда, поэтому нам в этом смысле работать легко», ― указал он.

Ранее в этот день российский сенатор Алексей Пушков оценил возможность оспаривания полномочий России в ПАСЕ. По его словам, это не слишком вероятно, так как лишь год назад ведущие европейские страны предложили России вернуться в ассамблею. При этом сенатор добавил, что украинско-прибалтийская коалиция надеется воспользоваться обострением отношений между Берлином и Москвой, а также призывами в ЕС к новым санкциям против РФ.

25 января глава делегации Украины Мария Мезенцева предложила оспорить права делегации РФ. По ее мнению, российская сторона якобы «продолжает нарушать права человека», например, в Крыму. Идею Мезенцевой, по результатам голосования, поддержали 38 участников заседания из пяти различных национальных делегаций.

Ассамблея ратифицировала полномочия делегации от России в полном объеме в январе 2020 года. В июне 2019-го Парламентская ассамблея СЕ утвердила резолюцию о возвращении полномочий российской делегации.

Против этого выступили Грузия, Литва, Латвия и Эстония, а Украина отказалась участвовать в сессиях. Вернулся Киев в организацию только в январе 2020 года.

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