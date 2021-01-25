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Крупнейшую партию вакцины от COVID-19 доставили в Нижний Тагил

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Нижний Тагил получил самую большую партию вакцины от COVID-19 в количестве 4,5 тыс. доз, заявил мэр города Владислав Пинаев. По его словам, ситуация с коронавирусной инфекцией не идет в сторону спада.

«Количество случаев COVID-19 в городе не снижается. В сложившихся условиях особо актуальным становится вопрос защиты от вируса», — отметил Пинаев. По данным оперативного штаба Свердловской области, за период с 24 по 25 января в Нижнем Тагиле зарегистрировано 39 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает ТагилСити.Ру.

Напомним, почти 300 тыс. двухкомпонентных доз вакцины от коронавируса «Спутник V» доставят в уральские регионы до конца января. Как рассказал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, в Свердловскую область направят свыше 110 тыс. доз, а Челябинскую ― более 55 тыс., в Ханты-Мансийский автономный округ ― около 60 тыс., в Ямало-Ненецкий автономный округ ― 20 тыс., а в Курганскую область ― свыше 3 тыс.

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