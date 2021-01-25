Главы МИД ЕС не предлагали новых антироссийских санкций из-за Навального

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в понедельник, 25 января, заявил, что ни одна из стран Евросоюза не высказалась за введение санкций в отношении России из-за ареста блогера Алексея Навального.

«Сегодня не было никаких предложений и, соответственно, никаких решений не принято», — заявил Боррель.

При этом он подчеркнул, что при необходимости ЕС готов отреагировать и принять соответствующие меры, пишет «Газета.ру». Боррель добавил, что ЕС призывает РФ освободить Навального, а также и всех задержанных в ходе несанкционированных акций, пришедших 23 января.

Накануне сделать «действительно действенными» санкции в отношении РФ из-за ареста Навального призвал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. Главы МИД стран Евросоюза должны были обсудить этот вопрос 25 января.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 января отметил, что все заявления иностранных лидеров по вопросу Навального сказаны «как под копирку». По словам главы российского ведомства, целью заявлений западных политиков является отвлечение внимания от кризиса в либеральной модели развития.

Блогера Навального задержали в аэропорту Шереметьево 17 января по возвращении из Берлина. Процедуру осуществили сотрудники отдела розыска оперативного управления УФСИН. По данным ведомства, задержанный находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока и условий своего условного освобождения в период с 29 декабря 2020 года.

При этом УФСИН учли то, что с 22 августа прошлого года россиянин, по обнародованным данным, лечился в берлинской клинике «Шарите». Как указали в клинике, блогер был выписан 23 сентября. Однако на уведомление о явке от 23 октября Навальный ответил и на регистрацию не явился, в соответствии с чем его объявили в розыск.

Только в ноябре Навальный направил в УФСИН уведомление о том, что проживает в Берлине, где восстанавливает здоровье. Официальных подтверждений лечения после выписки он не предоставил. 18 января суд в подмосковных Химках арестовал Навального на 30 суток

23 января в разных городах России прошли несогласованные акции. В Москве и Санкт-Петербурге задержали несколько десятков человек. По данным Мосгорсуда, под арест были отправлены 30 человек, 64 получили штрафы. Известно, что среди задержанных есть дети. Ранее власти неоднократно напоминали, что вовлечение несовершеннолетних в беспорядки карается законом. Так, накануне произошедшего СК России возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов об участии в акциях протеста.

По данным московского главка МВД, на Пушкинской площади столицы на несанкционированном мероприятии присутствовало около 4 тыс. человек, среди них были дети. В свою очередь, главное следственное управление СКР по столице возбудило уголовные дела о насилии в отношении представителей власти, повреждении имущества и хулиганстве.

Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил 24 января об отсутствии нарушений при задержаниях участников несогласованных акций.

Президент России Владимир Путин 25 января заявил, что каждый имеет право выражать свою точку зрения, но делать это следует в рамках закона. Кроме того, глава государства подчеркнул, что вовлекать детей в незаконные акции недопустимо.

21 января в Сети даже запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних, которых призывали поучаствовать в незаконных акциях. За день до этого в социальных сетях было зафиксировано массовое распространение призывов к участию в несанкционированных акциях, адресатами стали дети 12–14 лет.