Генконсульство РФ сообщило о состоянии пострадавших в Стамбуле россиян

Двое пострадавших при нападении в турецком Стамбуле россиян находятся в тяжелом состоянии, они под контролем медиков, состояние третьего опасений не вызывает. Об этом в понедельник, 25 января, заявили в Генконсульстве России.

О нападении, совершенном вечером в воскресенье, стало известно ранее в 25 января. По данным портала EN Son Haber, перед отделением одного из банков незнакомец подошел к трем туристам из России и попросил у них деньги. Испугавшись, они спрятались на стоянке такси, а через некоторое время направились к месту своего проживания.

В этот момент на них со спины напал мужчина и ударил одного из туристов ножом в грудь, а затем нанес порядка восьми ударов девушке и, взяв сумку, убежал. Пострадавшие были госпитализированы.

Как сообщила газета Haberturk, подозреваемый в совершении нападения уже задержан.

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