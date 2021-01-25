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Главу поселения в Карелии осудили за мошенничество

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Главу Паданского поселения Карелии Геннадия Тарасова признали виновным в мошенничестве с использованием служебного положения.

По информации следствия, в 2018-м Тарасов должен был провести ремонт, но ввел в заблуждение директора ремонтируемого учреждения, который подписал документы о приемке работ. Подрядчик деньги получил, но ничего так и не сделал. Кроме этого, Тарасов утвердил семь отчетов на авансовые платежи в сумме 50 тыс. рублей о якобы осуществленных хозяйственных действиях в населенном пункте, передает ИА FlashNord. Главе поселения придется заплатить штраф в размере 250 тыс. рублей.

В октябре 2020 года следственными органами СК России по Татарстану был задержан 36-летний и.о. руководителя исполкома Муслюмовского района республики. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России («Мошенничество») и ч. 1 ст. 286 («Превышение служебных полномочий»). Подозреваемый списал имущество с баланса района. Однако часть имущества, в том числе сельхозтехника, использовалась гражданами, приближенными к руководству района.

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