Врачи оценили состояние заболевшего COVID-19 премьера Абхазии

Состояние премьер-министра Абхазии Александра Анкваба, у которого ранее был выявлен коронавирус, оценивается как стабильное. Медики наблюдают у него положительную динамику. Об этом в понедельник, 25 января, сообщает пресс-служба правительства республики.

«По словам медиков, <...> пациент осуществляет контакт с лечащим персоналом. Проводится необходимая медикаментозная терапия», — отметили в кабмине.

О том, что у Анкваба подтвердился коронавирус, стало известно 30 декабря. Тогда сообщалось, что премьер-министр чувствует себя нормально и, по словам специалистов, болезнь протекает легко и госпитализация не потребуется.

В конце декабря COVID-19 также заболел президент Абхазии Аслан Бжания. Представитель его администрации Алхас Чолокуа сообщал, что COVID-19 у Бжании протекает в легкой форме, лечение проводится амбулаторно, а свои обязанности глава государства исполняет дистанционно.

8 января, по данным пресс-службы абхазского кабмина, Анкваб был госпитализирован в Федеральный научно-клинический центр ФМБА России с коронавирусной инфекцией, осложненной двусторонней полисегментарной пневмонией с признаками тяжелой дыхательной недостаточности, а также с признаками лекарственного гепатита. Отмечалось, что ему была проведена селективная плазмофильтрация.

17 января после небольшого улучшения у премьера Абхазии вновь стала нарастать дыхательная недостаточность и он был переведен на ИВЛ.