Онлайн-продажи страховых полисов в России резко выросли

В 2020 году резко увеличилось количество страховых полисов, оформленных онлайн. В ряде компаний рост достигал 200%, рассказали опрошенные «Известиями» страховщики.

Причиной тенденции стала пандемия коронавируса. Кроме того, в целом в прошлом году россияне стали больше доверять онлайн-страхованию, сообщил заместитель генерального директора «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов.

Компании в 2021 году планируют оформить дистанционно еще больше видов полисов, среди которых страховка ипотеки, грузов и каско, в которых требуется осмотр.

В настоящее время дистанционно можно купить и оформить почти любой договор.

В 2020 году «Сбербанк страхование жизни» начала предлагать воспользоваться электронными сервисами постпродажного обслуживания. В этом году компания планирует и дальше развивать эти сервисы, а также вывести в онлайн продукт онкострахования.

Полную версию материала читайте в материале «Известий» «Страховка и риск: число купленных онлайн-полисов резко подскочило»