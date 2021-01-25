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Счетная палата увидела риск дефицита продуктов из-за регулирования цен

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Соглашение, заключенное между правительством РФ, Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и торговыми сетями, о стабилизации цен на базовые продукты может привести к их дефициту. Об этом говорится в докладе «Экономический мониторинг. 13–20 января», опубликованном 25 января Счетной палатой России.

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«Такой шаг (административное ограничение роста цен. ― Ред.) несет в себе системные риски. <…> Это вероятность возникновения дефицита товаров, попавших под ценовые ограничения. Производителям может быть невыгодно продавать свою продукцию по установленным ценам, а предложенной компенсации будет недостаточно, чтобы покрыть упущенную прибыль», ― говорится в документе.

В Счетной палате добавили, что есть риск появления ажиотажного спроса на товары по сниженным ценам, что спровоцирует дефицит и будет побуждать торговые сети и производителей поднимать цены, вопреки взятым на себя обязательствам.

В свою очередь, в Минсельхозе отметили, что ситуация на российском агропромышленном рынке стабильная, возникновения дефицита каких-либо видов продовольственных товаров не ожидается.

Ранее в этот день стало известно, что кондитеры пожаловались на высокую стоимость сахара. В начале года кондитерские компании столкнулись с тем, что производители не готовы продавать им продукцию по фиксированной цене 36 рублей за 1 кг, так что они смогли приобрести сахар лишь по 39–44 рубля за 1 кг в зависимости от региона.

21 января пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что правительство приняло эффективные меры по стабилизации цен на ряд продуктов, осуществляется постоянный их мониторинг.

Тогда же Минсельхоз рекомендовал регионам провести с производителями переговоры о сдерживании цен на макароны, яйца и картофель. При этом в ведомстве добавили, что уже принятые правительством меры эффективны.

В конце 2020 года был введен механизм сдерживания цен на базовые продукты питания, например на сахар, хлеб и подсолнечное масло. В январе президент России Владимир Путин подписал закон о госрегулировании цен на социально значимые товары.

В перечень социально значимых продуктов вошли: говядина, свинина, баранина, куры, рыба, сливочное и подсолнечное масло, молоко, яйца, сахар, соль, чай, мука, хлеб, рис, пшено, гречка, вермишель, картофель, капуста, лук, морковь, яблоки.

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