Мост в Тамбовской области отремонтируют за 52 млн рублей

Мост через реку Борок на дороге Мичуринск–Липецк планируют отремонтировать в Тамбовской области. Из бюджета региона планируют потратить около 52 млн рублей.

Согласно условиям контракта, ремонт должен быть завершен к лету 2021 года. Рабочие демонтируют аварийные элементы моста, отремонтируют и укрепят опоры и пролеты, а также заасфальтируют подъезды и сам мост. С проезжей части будет организован водоотвод, пишет ИА «Онлайн Тамбов.ру».

В качестве заказчика выступает казенное учреждение «Тамбовавтодор», которое ищет подрядчика. Итоги электронного аукциона будут подведены 1 февраля.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае в 2021 году планируют построить 11 мостов.