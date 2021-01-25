Путин рекомендовал изменить правила возрастной маркировки литературы

Президент России Владимир Путин рекомендовал Государственной думе рассмотреть возможность уточнения механизма доступа детей к информационной продукции, которая имеет значительную историческую или культурную ценность. Перечень поручений главы государства опубликован в понедельник, 25 января, на сайте Кремля.

«Рекомендовать Государственной думе рассмотреть при участии правительства РФ вопрос о возможности уточнения механизмов законодательного регулирования доступа детей к информационной продукции, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества», — говорится в поручении.

Как уточняется, предлагается рассмотреть вопрос закрепления в законодательстве РФ критериев отнесения информационной продукции к имеющей культурную ценность.

В конце 2019 года Госдума приняла в первом чтении законопроект об изменениях возрастной маркировки для произведений литературы и искусства, который предусматривает отмену меток 0+, 6+, 12+, 16+, но оставляет маркировку 18+.

Законопроект в мае того же года внесли в Думу члены комитета по культуре во главе с Еленой Ямпольской. Они отмечали, что формальное, механистическое следование букве закона № 436-ФЗ «О защите детей от вредной информации» вылилось в маркировку издательствами классических произведений литературы знаком 18+. Депутаты еще до первого чтения переработали текст законопроекта с учетом предложений и отзывов различных ведомств.

27 октября 2020 года в ходе заседания Совета по культуре и искусству глава думского комитета по культуре Ямпольская отмечала, что нынешняя система возрастной маркировки уже не первый год мешает театрам, библиотекам, музеям и книготорговле. Она предложила оставить в строгом виде только маркировку 18+, а остальные сделать рекомендательными.