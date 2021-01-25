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Месячник оборонно-массовой и спортивной работы начался в Брянске

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Ежегодный месячник оборонно-массовой и спортивной работы стартовал в Брянске. Его традиционно проводят в преддверии Дня защитника Отечества. Постановление о проведении мероприятий подписал мэр города Александр Макаров.

Всего запланировано порядка 200 мероприятий. В большинстве районов уже возложили цветы к памятникам и обелискам. В учебных учреждениях будут проведены уроки мужества и встречи с участниками боевых действий. Об этом пишет NASHBRYANSK.RU.

В учреждениях культуры проведут выставки, книжные обзоры и конкурсы рисунка. В центре Брянска запланированы спортивные соревнования.

Большинство мероприятий были перенесены в онлайн-режим.

Ранее сообщалось, что 23 февраля в Брянске планируют провести праздничный салют.

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