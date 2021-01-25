В США подростка заподозрили в убийстве пяти человек

Правоохранители американского Индианаполиса арестовали несовершеннолетнего по подозрению в убийстве пяти человек. Об этом в понедельник, 25 января, сообщает New York Times.

Массовое убийство произошло в воскресенье. Среди жертв злоумышленника — беременная женщина

«Вчера мы обещали быстрый ответ это омерзительное деяние. Сегодня мы сдержали обещание», — цитирует издание слова начальника полиции Рэндала Тейлора. Имя и возраст подозреваемого не называются в силу того, что он несовершеннолетний.

У правоохранителей нет оснований полагать, что у подозреваемого были сообщники.

Информация о стрельбе поступила в полицию около 4:00 по местному времени воскресенья. На месте происшествия полицейские обнаружили раненого подростка. К расследованию подключили ФБР.