Генетики создали метод определения смертельного заболевания сердца

Ученые из Оксфордского университета создали метод генетического тестирования, позволяющий прогнозировать течение заболеваний сердца под названием «гипертрофическая кардиомиопатия» (ГКМП). Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Genetics.

Из-за частых случаев бессимптомного течения болезни ее трудно выявить, часто причиной ее возникновения становятся дефекты генов. Исследователи сравнили ДНК почти 3 тыс. человек с ГКМП и 47 486 человек без заболевания. В результате были выявлены различные типы генетических изменений у пациентов с ГКМП. Ученые сделали вывод, что вызывать ее могут наследственные мутации генов и общие мутации, которые не передаются из поколения в поколение и являются наименее опасными для носителя.

«Это новаторское открытие, которое может стать самым большим достижением в наших знаниях о генетической основе заболевания за 25 лет», — отметил руководитель проекта, профессор медицины и директор Центра передовых исследования BHF Оксфордского университета Хью Уоткинс.

Специалист добавил, что с появлением генетического инструмента можно будет предсказать форму течения болезни, которая возникнет у того или иного пациента, и в зависимости от этого оказать необходимую помощь. Также во многих семьях люди смогут не проходить генетическое тестирование и отказаться от регулярных наблюдений, поскольку врачи расскажут, способны ли они передать дефективные гены другим поколениям.

Ранее в январе американские врачи рассказали о шести признаках опасного артериального давления, которые требуют медицинского вмешательства. Врача стоит вызвать при появлении таких симптомов, как сильная головная боль, слабость, одышка, боль в груди, туман в глазах и затрудненная речь.