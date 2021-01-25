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Жители Омской области получат выплаты на ремонт электропроводки

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Жители Омской области могут претендовать на материальную помощь в ремонте электропроводки и печного оборудования. В 2020 году общая сумма выплат составила 1,2 млн рублей.

На выплаты могут рассчитывать семьи с детьми, которые находятся в социально опасном положении. При этом семья должна проживать в доме и быть собственником. От подачи заявки на выплату до монтажа оборудования омичей будет сопровождать социальный работник. Об этом пишет ИА «Омскрегион».

Для получения выплаты гражданам необходимо обратиться в комплексный центр по месту жительства. По последним данным, в Омской области проживает более 1,2 тыс. семей в социально опасном положении.

В 2020 году выплаты получила 61 семья. Размер материальной помощи составляет 25 тыс. рублей.

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