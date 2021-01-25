Путин поручил рассмотреть вопрос изучения в школах отечественного кино

Президент России Владимир Путин поручил Минпросвещения и Минкультуры рассмотреть вопрос об изучении в школах наследия отечественного кинематографа. Об этом говорится в тексте поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля в понедельник, 25 января.

«Минпросвещения России совместно с Минкультуры России рассмотреть вопрос об изучении наследия отечественного кинематографа в рамках реализации основных общеобразовательных программ», — говорится в поручении.

Уточняется, что доклад на эту тему необходимо подготовить до 1 июня 2021 года.

Ответственными за выполнение поручения назначены министр просвещения Сергей Кравцов и министр культуры Ольга Любимова.

В октябре прошлого года на заседании Совета по культуре и искусству прозвучало предложение показывать отечественные фильмы в российских школах. Президент России Владимир Путин назвал эту идею хорошей.

С инициативой выступил кинорежиссер Карен Шахназаров. Он отметил, что российские дети поймут и «Балладу о солдате», и «Обыкновенный фашизм», и десятки других замечательных картин.

Шахназаров предложил внести это в обязательную школьную программу со 2-го класса.