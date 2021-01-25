В Бразилии 21 человек погиб в ДТП с автобусом
21 человек погиб в результате аварии с автобусом в штате Парана на юге Бразилии. Об этом в понедельник, 25 января, сообщает портал G1.
По информации местных правоохранительных органов, пострадали 33 человека. Семь из них находятся в тяжелом состоянии.
ДТП произошло около 08:30 утра по местному времени (14:30 мск).
В автобусе ехали 59 человек. Он врезался в отбойник и вылетел с дороги в кювет, сообщается на сайте aif.ru.
Движение по трассе остановили, чтобы провести спасательные работы. Пробка растянулась на 16 км.
Раненых доставляют в больницы ближайших крупных городов — Жоинвилля и Куритибы.
Ранее, 19 января, сообщалось, что в Индии грузовик наехал на рабочих, ночевавших на обочине дороги. Жертвами происшествия стали 15 человек.