Минкульт Украины внес Алену Апину и Юлию Глебову в черный список

Министерство культуры и информационной политики Украины включило в черный список российских артисток Алену Апину и Юлию Глебову. Об этом в понедельник, 25 января, сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что певицы якобы несут угрозу национальной безопасности Украины.

«14 января 2021 года в министерство культуры и информационной политики поступили письма Службы безопасности Украины о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, гражданок РФ Юлии Глебовой и Алены Апиной. Соответствующими приказами от 22 января российские артистки были включены в список», ― говорится в сообщении.

По состоянию на 25 января в черном списке находятся 159 человек. Всем указанным в перечне лицам запрещен въезд на Украину.

Ранее, 22 декабря 2020 года ведомство включило в этот список российского актера Алексея Гуськова.

В феврале министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский выступил против наложения санкций на артистов за выступления на территории России.

В апреле 2019 года на тот момент кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявлял, что вводить запрет российским артистам на въезд в страну нужно избирательно. Подобные меры он предлагал применять к деятелям культуры, которые превратились в политиков.

В 2015 году украинский Минкульт создал черный список артистов, в том числе из России, которые якобы создают угрозу нацбезопасности страны. Перечень постоянно пополняется.