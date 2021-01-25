Президент Мексики Обрадор пригласил Путина посетить республику

Мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор пригласил президента России Владимира Путина посетить республику. Об этом в понедельник, 25 января, глава латиноамериканского государства сообщил в своем Telegram-канале по итогам телефонных переговоров с российским лидером.

В пресс-службе Кремля подтвердили факт телефонного разговора между лидерами, отметив, что стороны указали на конструктивный и взаимовыгодный характер российско-мексиканских отношений.

«Предметно обсуждена проблематика противодействия распространению коронавирусной инфекции и обеспечения эпидемической безопасности», — подчеркнули в Кремле.

Кроме того, российский лидер пожелал скорейшего выздоровления заболевшему коронавирусом президенту Обрадору.

О том, что Обрадор заболел коронавирусной инфекцией, стало известно ранее в этот же день. Болезнь протекает, по его словам, в легкой форме, однако президент уже следует назначенному лечению.

По данным портала Worldometers, в Мексике выявлено более 1,75 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались почти 150 тыс. пациентов.