Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Путин рекомендовал изменить правила возрастной маркировки литературы
Новости компаний
Лучший шахматист России сыграл на «Дне студента» в СберУниверситете
Мир
Байден отменил ограничения на службу трансгендеров в ВС США
Мир
Ученые спрогнозировали губительные последствия ядерной войны
Наука
Генетики создали метод определения смертельного заболевания сердца
Общество
Федора Емельяненко выписали из больницы
Политика
Патрушев обсудил с помощником Байдена продление ДСНВ
Мир
Минкульт Украины внес Алену Апину и Юлию Глебову в черный список
Мир
Президент Мексики Обрадор пригласил Путина посетить республику

Президент Мексики Обрадор пригласил Путина посетить республику

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор пригласил президента России Владимира Путина посетить республику. Об этом в понедельник, 25 января, глава латиноамериканского государства сообщил в своем Telegram-канале по итогам телефонных переговоров с российским лидером.

Никаких контактов: COVID-19 вновь закрывает страны
Причина — медленный темп вакцинации и быстрое расползание новых штаммов вируса

В пресс-службе Кремля подтвердили факт телефонного разговора между лидерами, отметив, что стороны указали на конструктивный и взаимовыгодный характер российско-мексиканских отношений.

«Предметно обсуждена проблематика противодействия распространению коронавирусной инфекции и обеспечения эпидемической безопасности», — подчеркнули в Кремле.

Кроме того, российский лидер пожелал скорейшего выздоровления заболевшему коронавирусом президенту Обрадору.

О том, что Обрадор заболел коронавирусной инфекцией, стало известно ранее в этот же день. Болезнь протекает, по его словам, в легкой форме, однако президент уже следует назначенному лечению.

По данным портала Worldometers, в Мексике выявлено более 1,75 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались почти 150 тыс. пациентов.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021