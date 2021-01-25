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Онищенко назвал увеличивающий вероятность снятия ограничений фактор

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Темпы снятия ограничений, введенных на фоне коронавируса, будут сниматься в зависимости от ответственности населения. Об этом в понедельник, 25 января, заявил депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

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По его словам, в настоящее время существует вакцина, и введение препарата большему количеству граждан позволит отказаться от ограничений. Так, в Москве прививку сделали 220 тыс. человек, поэтому ограничивать их передвижения, с точки зрения Онищенко, нет смысла.

«Этих людей уже не надо так строго ограничивать с точки зрения посещения культурных мероприятий. Если это молодые люди, им вполне можно и без масок ходить. Для людей более старшего возраста еще могут быть сомнения, выработался ли должным образом иммунитет», — отметил специалист в эфире НСН.

Тем не менее властям, как добавил Онищенко, следует доверять гражданам — например, позволить предприятиям общественного питания оказывать услуги после 23:00.

Однако молодые люди, которые активно посещают места большого скопления людей, могут заразить большое количество человек.

«А так можно разрешать всё! Вообще нужно больше доверять людям», — заключил депутат.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин, оценивая ситуацию с COVID-19 в РФ, подчеркнул, что обстановка стабилизируется, в связи с чем появилась возможность аккуратно снимать ранее введенные ограничения. Как напомнил глава государства, количество инфицированных снижается, уже стало меньше 20 тыс. фиксируемых за сутки.

В свою очередь, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев предположил, что снять значительную часть ограничений, введенных в России на фоне распространения коронавируса, можно будет к началу второго полугодия или к началу лета.

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