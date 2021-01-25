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Праздничный фейерверк проведут в Брянске 23 февраля

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Развлекательную программу планируют организовать 23 февраля в Брянске. В городе состоится праздничный салют.

По предварительным данным, праздничные мероприятия будут проходить на базе городских домов культуры. Однако из-за угрозы распространения коронавируса пока нет данных, в каком формате проведут торжества. Об этом сообщает NASHBRYANSK.RU.

Окончательное решение о формате праздника будет принято Роспотребнадзором.

Ранее сообщалось, что в Карелии отменили традиционное карнавальное шествие в рамках Международного зимнего фестиваля «Гиперборея-2021». Кроме того, мероприятия пройдут без салюта и фейерверков. Также решено не устанавливать концертную площадку. на набережную Онежского озера уже привезли снежные глыбы для скульптур.

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