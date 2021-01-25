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Путин заявил о возможности смягчения ограничений по коронавирусу

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Ситуация с распространением коронавируса в России постепенно стабилизируется, можно аккуратно снимать введенные ограничения. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе видеовстречи со студентами в понедельник, 25 января.

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Глава государства рассказал, что сегодня с утра он заслушал доклады о том, что в России уже количество выздоровевших превышает число заболевших.

«Количество инфицированных снижается, стало уже меньше 20 тыс.», — добавил Путин.

По словам президента, также выравнивается ситуация с коронавирусом в Москве. Он отметил, что это «дает возможность аккуратно снимать введенные ограничения, возвращаться к нормальному учебному ритму».

За минувшие сутки в России выявили 19 290 случаев заболевания COVID-19 в 84 регионах. Общее число случаев COVID-19 с начала распространения коронавируса достигло 3 738 690. Зарегистрировано 3 150 763 выздоровевших, скончались 69 918 человек.

23 января в Роспотребнадзоре сообщали о рекордно низком количестве новых зарегистрированных случаев COVID-19 — 20 921 — с 11 ноября, когда за сутки выявили 19 851 заболевшего.

21 января мэр Москвы Сергей Собянин объявил о смягчении в Москве ограничительных мер, введенных на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Так, колледжи, учреждения допобразования, спортшколы и детские досуговые учреждения вернулись к обычному режиму работы. Также возобновлена работа музеев, библиотек, других учреждений культуры, сняты ограничения на работу детских развлекательных центров, лагерей дневного пребывания.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8-800-2000-112.

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