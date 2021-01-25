Телеканал «78» проведет марафон «Ленинградский День Победы»

27 января телеканал «78» проведет телемарафон, посвященный одной из самых важных дат для Санкт-Петербурга — дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

В этот день Главный городской канал изменит свою сетку вещания — в рамках телемарафона ведущие «78» будут рассказывать об особенностях жизни во время блокады Ленинграда, подвигах наших соотечественников и общаться с теми, кто лично стал свидетелем этого сложного периода. Как мать и дочь воссоединились благодаря простой кукле? Как происходила эвакуация? Каково это — знать, что тебя хотят съесть? Этими и другими историями в прямом эфире поделятся главные гости — жители блокадного Ленинграда.

Принимать гостей в студии и по видеосвязи будут Илья Михайлов-Соболевский, Даша Александрова, Александр Малич, Жаклин Олейник, Сергей Фадеев и Михаил Титов.

В 10:50 телеканал «78» проведет трансляцию Торжественно-траурной церемонии с Пискаревского мемориального кладбища, кроме этого, в рамках телемарафона зрителей ждет документальный фильм «Девочка из блокадного Ленинграда» (в 06:10), рассказывающий о легенде спорта, олимпийской чемпионке Галине Зыбиной, и премьера документального исторического расследования «Подземелья Смольного» (в 10:10 и в 18:30).