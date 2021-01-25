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Президент Института религии и политики Игнатенко умер от коронавируса

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Президент Института религии и политики Александр Игнатенко скончался в возрасте 73 лет. Об этом сообщается в понедельник, 25 января, на сайте учреждения.

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Игнатенко умер 24 января.

«Александр Александрович в течение последнего месяца находился в больнице на лечении после перенесенной коронавирусной инфекции», — говорится в тексте.

Институт выразил соболезнования семье и коллегам покойного.

О времени и месте прощания с Игнатенко будет объявлено позже, передает RT.

За минувшие сутки в России выявили 19 290 случаев заболевания COVID-19 в 84 регионах. Наибольшее число заболевших выявлено в Москве (2382), Санкт-Петербурге (2116) и Московской области (1163).

За 24 часа в стране было зафиксировано 456 летальных исходов от осложнений, вызванных COVID-19, полностью выздоровели 19 003 человека.

Общее число случаев COVID-19 с начала распространения коронавируса достигло 3 738 690. Зарегистрировано 3 150 763 выздоровевших, скончались 69 918 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8-800-2000-112.

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