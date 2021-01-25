Российские суды вынесли решения после акции 23 января

Во Владивостоке суд арестовал участника незаконной акции, которая проходила 23 января. Мужчина напал на росгвардейца, схватил силовика и нанёс несколько ударов. Мужчина будет находиться под арестом два месяца. К административной ответственности привлечены и подростки, участвовавшие в незаконной акции. Из-за нарушения КоАПа несовершеннолетним грозит штраф или обязательные работы, сообщает телеканал «Известия». Ранее в полицию были доставлены 12 подростков. В ЦФО за участие в акциях привлекли к ответственности более 20 человек. Организаторов протеста арестовали на сроки до 10 суток. Участники несогласованных акций получили штрафы и до 30 часов исправительных работ. Участника несанкционированной акции в Москве признали виновным. Нарушителю предстоит выплатить штраф в 10 тыс. рублей. Мужчине, избившему сотрудника полиции, избрали меру пресечения. Петербуржца заключили под стражу на срок до 23 марта. Нарушителю может грозить до 10 лет тюрьмы.

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