Жителей Оренбургской области предупредили о сильном тумане
МЧС предупредило жителей Оренбургской области о неблагоприятных погодных условиях. В ближайшие сутки в регионе возможен туман.
По данным ведомства, видимость местами составит меньше 500 м, неблагоприятная погода ожидается в ближайшие сутки. Об этом пишет РИА «Оренбуржье».
Жителей региона призывают соблюдать осторожность. Водителям рекомендовано отказаться от дальних поездок.
Ранее о непогоде предупредили жителей Тамбовской области. В регионе ожидается ледяной дождь.