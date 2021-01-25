Жителей Оренбургской области предупредили о сильном тумане

МЧС предупредило жителей Оренбургской области о неблагоприятных погодных условиях. В ближайшие сутки в регионе возможен туман.

По данным ведомства, видимость местами составит меньше 500 м, неблагоприятная погода ожидается в ближайшие сутки. Об этом пишет РИА «Оренбуржье».

Жителей региона призывают соблюдать осторожность. Водителям рекомендовано отказаться от дальних поездок.

Ранее о непогоде предупредили жителей Тамбовской области. В регионе ожидается ледяной дождь.