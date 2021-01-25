Путин пожелал скорейшего выздоровления заболевшему COVID-19 Обрадору
Президент России Владимир Путин пожелал скорейшего выздоровления заболевшему коронавирусом президенту Мексики Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору. Об этом в понедельник, 25 января, сообщили в пресс-службе Кремля.
«В связи с диагностированием у президента Мексики коронавируса Владимир Путин пожелал ему скорейшего и полного выздоровления», — говорится в сообщении на официальном сайте российского лидера.
Также в ходе телефонного разговора стороны отметили конструктивный диалог между государствами и обсудили противодействие COVID-19.
Ранее в понедельник стало известно, что Обрадор заболел коронавирусной инфекцией. Болезнь протекает, по его словам, в легкой форме, однако президент уже следует назначенному лечению.
Обрадор также отметил, что на пресс-конференциях его заменит глава МВД Ольга Санчес Кордеро.
По данным портала Worldometers, в Мексике выявлено более 1,75 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались почти 150 тыс. пациентов.