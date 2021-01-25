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Путин заявил, что дворец в Геленджике не принадлежит ни ему, ни его близким

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Президент России Владимир Путин прокомментировал фильм, который посвящен дворцу в Геленджике. Во время онлайн-встречи со студентами российских вузов президент опроверг информацию о том, что владеет домом на юге России. Также он заверил, что участок не принадлежит и его родственникам.

«Ничего, что там указано из частной собственности, ни мне, ни моим родственникам не принадлежит и не принадлежало никогда», — сказал Путин. Политик отметил, что новости о дворце в Геленджике обсуждаются уже более 10 лет.

Путин прокомментировал несанкционированные акции

Владимир Путин во время общения со студентами заявил, что фильм не смотрел, однако считает, что подобными видео осуществляется попытка «промыть мозги наших граждан». Президент отметил и тот факт, что если бы дом принадлежал ему, то должны были бы существовать соответствующие документы.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также считает, что видео, выпущенное Фондом борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента), можно назвать ложью и инсинуациями, которые созданы для увеличения просмотров в интернете.

Песков прокомментировал и то, что ФБК собирает деньги для выпуска своих роликов. Этот факт пресс-секретарь политика назвал лохотроном.

«Что еще можно в этом контексте сказать и, наверное, нужно сказать? Чувствую необходимость в этом — что в конце этого материала чудесного указаны номера счетов с просьбой туда перечислять деньги. Мне кажется, что вот это, наверное, главная задача подобных материалов, подобных таких псевдорасследований, вот это как раз и есть главный такой лохотрон», — прокомментировал представитель Кремля.

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