Мэрию Волгограда оштрафовали за плохие дороги

Ворошиловский районный суд Волгограда оштрафовал департамент городского хозяйства мэрии на 100 тыс. рублей за ненадлежащее состояние дорог. Согласно судебному решению, отвечающие за содержание улично-дорожной сети чиновники не выполняли свою работу должным образом.

Как сообщили ресурсу «НовостиВолгограда.ру» в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, Госавтоинспекция выявила дефекты на проезжей части 16 улиц. В этот список попали Третья Продольная магистраль, шоссе Авиаторов, улицы Домостроителей, Историческая, Жигулевская, проезд Нефтяников и т.д.

Обнаружены следующие недостатки: выбоины в асфальте, разрушение бордюров, просадка обочин, пропажа дорожных знаков. На некоторых дорогах полностью отсутствует разметка, нет освещения, решеток ливневой канализации и даже тротуаров.