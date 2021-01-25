Взрыв произошел в жилом доме в пригороде Баку

Взрыв произошел в частном доме в городе Хырдалан, расположенном в 5 км от столицы Азербайджана Баку. Об этом в понедельник, 25 января, сообщает информагентство Trend cо ссылкой на республиканское МЧС.

После случившегося в здании возник пожар. Взрывной волной были выбиты стекла окон близлежащих многоэтажек.

По данным агентства, из-под завалов спасатели извлекли двух человек — женщину и ребенка. Предполагается, что под завалами еще могут оставаться люди.

В настоящий момент поисково-спасательная операция на месте ЧП продолжается. Устанавливаются причины случившегося.

Ранее в этот же день в городе Далянь (провинция Ляонин) в Китае произошел взрыв газовой трубы. В результате ЧП погибли три человека и еще восемь были ранены. Согласно предварительным данным, взрыв был вызван утечкой природного газа из трубопровода, пишет «Газета.ру».