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Взрыв произошел в жилом доме в пригороде Баку

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Взрыв произошел в частном доме в городе Хырдалан, расположенном в 5 км от столицы Азербайджана Баку. Об этом в понедельник, 25 января, сообщает информагентство Trend cо ссылкой на республиканское МЧС.

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После случившегося в здании возник пожар. Взрывной волной были выбиты стекла окон близлежащих многоэтажек.

По данным агентства, из-под завалов спасатели извлекли двух человек — женщину и ребенка. Предполагается, что под завалами еще могут оставаться люди.

В настоящий момент поисково-спасательная операция на месте ЧП продолжается. Устанавливаются причины случившегося.

Ранее в этот же день в городе Далянь (провинция Ляонин) в Китае произошел взрыв газовой трубы. В результате ЧП погибли три человека и еще восемь были ранены. Согласно предварительным данным, взрыв был вызван утечкой природного газа из трубопровода, пишет «Газета.ру».

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