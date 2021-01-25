Правительство поддержало запрет списывать у должников минимальный доход

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект, который запрещает списывать у должника минимальный доход в размере прожиточного минимума. Об этом в понедельник, 25 января, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на проект заключения.

Как уточняется, инициатива поступила от фракции «Единая Россия». Проект предусматривает внесение изменений в Гражданский кодекс РФ и закон «Об исполнительном производстве». Согласно документу, гражданин может сохранить ежемесячный доход, равный размеру прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ за II квартал предыдущего года.

При этом комиссия призвала авторов доработать проект до внесения в ГД.

«Положения абзаца восьмого части первой статьи 446 ГПК в редакции законопроекта предусматривают возможность учета материального положения не только должника-гражданина, но и лиц, находящихся на его иждивении, что не нашло отражения в предлагаемых изменениях в закон об исполнительном производстве», — отметили в правительстве РФ.

Также будет учтен новый порядок определения размера прожиточного минимума, который исключает ежеквартальную периодичность, из-за чего «соответствующие положения законопроекта не соответствуют требованию согласованности правовых норм в системе правового регулирования».

Кроме того, отмечается, что проект необходимо доработать, так как в нем нет механизма, защищающего доходы в размере прожиточного минимума, и алгоритма действий в случае, если должник получает доходы без использования банковского счета.

Однако в целом камин одобрил законопроект.

Ранее в январе в Госдуме оценили идею кредитной амнистии для россиян, заявив, что мера приведет к серьезным последствиям для банков и вкладчиков. Вместо прощения долгов было рекомендовано, в частности? ввести в законодательство понятие кредитных каникул.