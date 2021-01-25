В Мадриде за два дня прошло 400 вечеринок с нарушением мер карантина

В прошедшие выходные в Мадриде прошло более 400 вечеринок вопреки запретам из-за коронавируса. Как сообщает муниципальная полиция города, на мероприятиях не соблюдались ограничительные меры, введенные из-за пандемии. Об этом 25 января пишет информационное агентство EFE.

Вечеринки в Мадриде проходили как в частных домах, так и в ночных клубах, барах и ресторанах. Режим повышенной готовности в испанском городе был введен еще в октябре 2020 года. С этого времени полицейскими было зафиксировано более 4 тыс. подобных мероприятий. Более 30 увеселительных заведений были закрыты за нарушение норм.

С начала пандемии коронавируса в Испании инфекцией заразилось более 2,5 млн человек. Умерли из-за COVID-19 почти 55,4 тыс. человек, проживающих в стране. После рождественских праздников число заболевших по всей стране вновь начало расти, из-за этого власти были вынуждены ужесточить меры против COVID-19.

С понедельника, 25 января, в Мадриде запрещено принимать гостей дома. Также в регионе введен комендантский час с 22:00. Все места общественного питания должны закрываться не позднее 21:00.

22 января сообщалось, что главный тренер мадридского футбольного клуба «Реал» Зинедин Зидан сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. О состоянии 48-летнего специалиста не сообщается.