Затопленную в Усолье набережную построили без экологической экспертизы

Набережную в Усолье-Сибирском (Иркутская область), которую в начале января подтопило, построили без государственной экологической экспертизы. Соответствующую информацию выяснили сотрудники Росприроднадзора.

Как сообщается на странице ведомства в Facebook, в 2020 году участок береговой линии реки Ангара благоустроили. В начале января река вышла из берегов и затопила полуостров Варничный в Усолье-Сибирском, пишет ИА IrkutskMedia

Сейчас сотрудники ведомства выясняют законность строительства набережной, в том числе каким образом проект мог быть реализован без проведения экологической экспертизы.

По информации ГУ МЧС, с 1 января в районе населенного пункта Усолье-Жилкино Боханского района происходило становление ледостава, были возможны колебания уровней воды до 1–1,5 м.