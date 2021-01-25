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Затопленную в Усолье набережную построили без экологической экспертизы

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Набережную в Усолье-Сибирском (Иркутская область), которую в начале января подтопило, построили без государственной экологической экспертизы. Соответствующую информацию выяснили сотрудники Росприроднадзора.

Как сообщается на странице ведомства в Facebook, в 2020 году участок береговой линии реки Ангара благоустроили. В начале января река вышла из берегов и затопила полуостров Варничный в Усолье-Сибирском, пишет ИА IrkutskMedia

Сейчас сотрудники ведомства выясняют законность строительства набережной, в том числе каким образом проект мог быть реализован без проведения экологической экспертизы.

По информации ГУ МЧС, с 1 января в районе населенного пункта Усолье-Жилкино Боханского района происходило становление ледостава, были возможны колебания уровней воды до 1–1,5 м.

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