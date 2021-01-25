Генконсульство РФ выяснит обстоятельства нападения в Стамбуле

Российское Генконсульство в турецком Стамбуле выясняет обстоятельства нападения на трех граждан, которые, предположительно, являются россиянами. Об этом дипведомство сообщило в своем Twitter в понедельник, 25 января.

«В настоящее время Генконсульство России в Стамбуле предпринимает необходимые усилия по выяснению обстоятельств нападения неизвестного лица с ножом на трех граждан, предположительно, Российской Федерации, произошедшего вчера вечером на одной из улиц в стамбульском районе Бешикташ», — говорится в сообщении.

О нападении, совершенном вечером в воскресенье, стало известно ранее в понедельник. По данным портала EN Son Haber, перед отделением одного из банков незнакомец подошел к трем туристам из России и попросил у них деньги. Испугавшись, они спрятались на стоянке такси, а через некоторое время направились к месту своего проживания.

В этот момент на них со спины напал мужчина и ударил одного из туристов ножом в грудь, а затем нанес порядка восьми ударов девушке и, взяв сумку, убежал. Пострадавшие были госпитализированы.

Как сообщал в понедельник Haberturk, подозреваемый в совершении нападения уже задержан. Он находится на допросе в полицейском участке. Как ранее сообщалось, по предварительным данным, нападавшим является сборщик мусора Хасан Хюсейн Й.