Минсельхоз РФ не увидел предпосылок для дефицита продуктов в России

Ситуация на российском агропромышленном рынке стабильная, возникновения дефицита каких-либо видов продовольственных товаров не ожидается. Об этом в понедельник, 25 января, заявили в Минсельхозе России.

«Правительством РФ принят ряд системных мер, направленных на стабилизацию цен на базовые продукты питания. По оценке Минсельхоза, их действия будет достаточно для выравнивания ценовой ситуации. Дополнительные ограничения на площадке министерства в настоящее время не прорабатываются», — говорится в сообщении ведомства.

Там отметили, что производство продукции АПК в России «демонстрирует устойчивый рост». Это позволяет обеспечивать внутренний рынок всеми основными категориями продуктов и перевыполнять пороговые значения по многим показателям Доктрины продовольственной безопасности.

Как стало известно ранее в понедельник, специалисты Счетной палаты России предполагают, что в стране может возникнуть дефицит товаров из-за регулирования цен. По их мнению, производителям может быть невыгодно продавать свою продукцию по установленным ценам, и они направят ее либо на экспорт, либо на склады.

В конце 2020 года был введен механизм сдерживания цен на базовые продукты питания, например на сахар, хлеб и подсолнечное масло. В январе президент России Владимир Путин подписал закон о госрегулировании цен на социально значимые товары.

В перечень социально-значимых продуктов вошли: говядина, свинина, баранина, куры, рыба, сливочное и подсолнечное масло, молоко, яйца, сахар, соль, чай, мука, хлеб, рис, пшено, гречка, вермишель, картофель, капуста, лук, морковь, яблоки.

21 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что правительство приняло эффективные меры по стабилизации цен на ряд продуктов, осуществляется постоянный их мониторинг.

В тот же день Минсельхоз рекомендовал регионам провести с производителями переговоры о сдерживании цен на макароны, яйца и картофель. При в ведомстве добавили, что уже принятые правительством меры для стабилизации цен эффективны.