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Минсельхоз РФ не увидел предпосылок для дефицита продуктов в России

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Ситуация на российском агропромышленном рынке стабильная, возникновения дефицита каких-либо видов продовольственных товаров не ожидается. Об этом в понедельник, 25 января, заявили в Минсельхозе России.

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«Правительством РФ принят ряд системных мер, направленных на стабилизацию цен на базовые продукты питания. По оценке Минсельхоза, их действия будет достаточно для выравнивания ценовой ситуации. Дополнительные ограничения на площадке министерства в настоящее время не прорабатываются», — говорится в сообщении ведомства.

Там отметили, что производство продукции АПК в России «демонстрирует устойчивый рост». Это позволяет обеспечивать внутренний рынок всеми основными категориями продуктов и перевыполнять пороговые значения по многим показателям Доктрины продовольственной безопасности.

Как стало известно ранее в понедельник, специалисты Счетной палаты России предполагают, что в стране может возникнуть дефицит товаров из-за регулирования цен. По их мнению, производителям может быть невыгодно продавать свою продукцию по установленным ценам, и они направят ее либо на экспорт, либо на склады.

В конце 2020 года был введен механизм сдерживания цен на базовые продукты питания, например на сахар, хлеб и подсолнечное масло. В январе президент России Владимир Путин подписал закон о госрегулировании цен на социально значимые товары.

В перечень социально-значимых продуктов вошли: говядина, свинина, баранина, куры, рыба, сливочное и подсолнечное масло, молоко, яйца, сахар, соль, чай, мука, хлеб, рис, пшено, гречка, вермишель, картофель, капуста, лук, морковь, яблоки.

21 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что правительство приняло эффективные меры по стабилизации цен на ряд продуктов, осуществляется постоянный их мониторинг.

В тот же день Минсельхоз рекомендовал регионам провести с производителями переговоры о сдерживании цен на макароны, яйца и картофель. При в ведомстве добавили, что уже принятые правительством меры для стабилизации цен эффективны.

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