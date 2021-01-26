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Каждому пятому работодателю интересна локация удаленного сотрудника

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Почти каждый пятый работодатель (19%) считает, что удаленный сотрудник должен информировать своего руководителя, откуда именно он работает — из дома, с дачи или с курорта. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску работы SuperJob. Результаты исследования есть в распоряжении «Известий».

Позиция работодателей заключается в том, что рабочее время оплачивается, поэтому нельзя превращать его в несанкционированный отпуск.

«Для работы важен качественный интернет-сигнал, кроме того, может потребоваться присутствие сотрудника на переговорах или в офисе, комментируют работодатели», — говорится в исследовании.

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В то же время большинство работодателей (70%) не требует от специалистов, работающих вне офиса, отчета об их местонахождении. Судя по комментариям опрошенных, им гораздо важнее то,

Справляется ли сотрудник с дистанционной работой.
По данным опроса, среди удаленных сотрудников, о своем месте работы работодателям сообщают 28%. При этом от 11% из них этого требует руководство, а 17% уведомляют начальников по собственной инициативе.

Как правило, последние объясняют такую предупредительность хорошими отношениями с руководителем либо нежеланием создавать потенциально конфликтные ситуации.

Примечательно, что мужчины добровольно информируют работодателя о своем местонахождении чаще женщин, 19% против 16% соответственно.

Большинство же дистанционных сотрудников (72%) не уведомляет своего руководителя о том, где они находятся территориально в рабочее время.

Вместе с тем на удаленке 71% предпочитает работать из дома. И это при том, что отдельное помещение для работы, например кабинет в одной из комнат квартиры или дома, на утепленном балконе или лоджии имеют лишь 37% удаленных сотрудников.

В исследовании участвовали представители 1 тыс. работодателей из компаний, в которых используется дистанционная работа, и 1,6 тыс. удаленных сотрудников со всех регионов страны.

Ранее, 14 января, глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в России в удаленном формате продолжают работать порядка 3,7 млн россиян, или 6% от общего числа занятых.

Ранее, 10 декабря, президент России Владимир Путин отметил высокую готовность страны к переходу к работе в онлайн-формате в период распространения коронавируса.

8 декабря он подписал федеральный закон об удаленной работе, который предусматривает системную переработку норм дистанционной работы, доступность их применения, возможность совмещения работы в офисе и удаленно.

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