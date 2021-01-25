Культурно-просветительский центр создадут в селе в Красноярском крае

В селе Казачинское, которое находится на пути к Енисейску (Красноярский край), планируют построить культурно-просветительский центр. Об этом сообщает министерство культуры региона.

Согласно плану, комплекс будет состоять из двух зданий. Одно отведено под проведение культурно-массовых мероприятий, другое — под помещения общественного питания и кабинеты для кружков.

В центре планируется проводить выставки, мастер-классы, творческие встречи и другие культурные мероприятия. Кроме того, там можно будет узнать об экскурсионных маршрутах и достопримечательностях окрестностей, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Реализовать проект власти намерены в 2021 году. Стоимость строительства оценивается в 356 млн рублей. Их выделят из краевого бюджета.

Село Казачинское находится на пути к Енисейску — старейшему городу Красноярского края. В региональном минкультуры полагают, что из-за своего расположения село может стать одной из точек для знакомства туристов с историей, традициями и культурой Сибири.