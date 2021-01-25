Прокуратура утвердила обвинение в отношении бизнесмена Быкова

Утверждено обвинительное заключение в отношении красноярского бизнесмена Анатолия Быкова об организации убийства двух человек. Об этом в понедельник, 25 января, сообщили в Генпрокуратуре России.

«Прокуратура Красноярского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Анатолия Быкова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 17, пп. «з», «н» ст. 102 УК РСФСР («Организация убийства двух лиц»)», — уточнили в ведомстве.

Там добавили, что уголовное дело в ближайшее время будет направлено для рассмотрения по существу в Свердловский районный суд Красноярска.

21 января в главном следственном управлении СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия сообщали, что совокупностью собранных доказательств — допросами, очными ставками, проверками показаний на месте, обысками, выемками и другими — установлена причастность бизнесмена к совершению преступления.

16 декабря 2020 года суд продлил арест Быкова до 24 февраля.

Бизнесмена задержали 7 мая 2020 года, в его домах прошли обыски. Позже следствие предъявило ему обвинение в организации убийства в 1994 году двух красноярцев — Кирилла Войтенко и Александра Наумова. В начале сентября ему предъявили окончательное обвинение.

27 октября бизнесмена заподозрили еще в одном преступлении — неуплате налогов. Следствие считает, что в 2017–2019 годах Быков в качестве физического лица не доплатил налогов более чем на 65 млн рублей. А в 2017 году он на правах индивидуального предпринимателя не уплатил государству более 12 млн.