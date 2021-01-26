В Росконгрессе рассказали о возможности проведения форумов благодаря вакцине от COVID-19

Благодаря вакцинации от коронавируса в 2021 году появится возможность для проведения форумов, выставок, конференций и других мероприятий с участием большого числа человек. Кроме того, участникам и организаторам потребуется соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора РФ. Об этом сообщается в пресс-релизе фонда Росконгресс, который оказался в распоряжении «Известий».

Советник президента России Антон Кобяков поддержал подобное решение и заявил, что необходимо укреплять деловую активность, налаживать взаимодействие бизнеса из разных стран и регионов, а также привлекать к участию в мероприятиях ключевых экспертов. По его словам, организаторы имеют все возможности, что обеспечить безопасную среду, однако главным фактором, который поможет избежать заболевания, он назвал именно вакцинацию.

«Массовая вакцинация населения в стране и мире позволит возобновить деловое общение, восстановить конгрессно-выставочную индустрию и постепенно выйти из кризиса 2020 года. В новом году необходимо обратить особое внимание на рекомендации Роспотребнадзора при осуществлении конгрессной и выставочной деятельности, которые разработаны вместе со специалистами фонда Росконгресс в ноябре прошлого года», — рассказал Антон Кобяков.

Фонд Росконгресс поддерживает идею массовой вакцинации против COVID-19, которая позволит сформировать коллективный иммунитет. В ноябре 2020 года фонд вместе с Роспотребнадзором подписал соглашение о взаимодействии. Организации договорились о совместной работе против распространения новой коронавирусной инфекции в рамках конгрессной и выставочной деятельности.

Фонд Росконгресс уже начал подбирать площадки для проведения деловых и выставочных мероприятий в российских городах и консультировать организаторов о том, как надо готовить места, какие санитарно-противоэпидемические меры необходимо соблюдать.